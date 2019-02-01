الهبوط يخيّم على مبيعات السيارات بالسوق الأمريكي خلال يناير

2019/02/01 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: خيم الهبوط على مبيعات الشركات العالمية للشركات في السوق الأمريكي خلال الشهر الأول من العام الجديد، في حين سجلت "فيات كرايستلر" منفردة زيادة.





وكشفت بيانات صادرة عن شركة "فيات كرايستلر" اليوم الجمعة، أنها شهدت زيادة في مبيعات السيارات بنحو 2% خلال يناير الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 136.082 ألف وحدة.





في حين تراجعت مبيعات نيسان من السيارات في السوق الأمريكي إلى 100.741 ألف مركبة خلال يناير الماضي وهو ما يعتبر أقل بنحو 18.5% مقارنة مع الفترة المماثلة من 2018.





كما تراجعت مبيعات "تويوتا" من السيارات بنسبة 6.6% خلال يناير الماضي لتسجل 156.021 ألف وحدة.





وتوقفت شركة "فورد" عن الإفصاح الشهري لحجم مبيعاتها من السيارات بدءاً من يناير الماضي لتكون على نفس نهج منافستها "جنرال موتورز" والتي تحولت الإبلاغ عن أرقامها على أساس فصلي في العام الماضي.





وشكلت كل من جنرال موتورز وفورد معاً حوالي 32% من إجمالي مبيعات المركبات بالسوق الأمريكي خلال عام 2018.





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