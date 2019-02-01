الحشد يقصف تجمعات داعش داخل الأراضي السورية

2019/02/01 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، أن مدفعيتها قصفت اهدافا لتنظيم داعش في منطقة الباغوز السورية، مؤكدةً أن عملية القصف تأتي في اطار افشال اي تسلل لـ”الدواعش” إلى الأراضي العراقية.وقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، تابعه “ناس”، اليوم (9 اشباط 2019)، إن “المعارك تشتد في الجانب […]

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