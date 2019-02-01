بوروسيا دورتموند يحسم تفعيل بند شراء ألكاسير

2019/02/01 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأكد نادي برشلونة الإسباني أن بوروسيا دورتموند قد سدد كامل المبلغ مقابل صفقة انتقال المهاجم باكو ألكاسير إلى صفوفه.

وكان الناديان قد أعلنا في ديسمبر الماضي أن دورتموند قد فعل حق الشراء مقابل 23 مليون يورو، بعد تألق الأخير في صفوفه، بالإضافة لـ5 مليون يبقوا كمتغيرات إضافية.



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ويضاف هذا المبلغ إلى 42 مليون يورو من جوانجزو إيفرجراند الصيني تم دفعهم في بداية يناير مقابل انتقال البرازيلي باولينيو، إضافةً لـ5.5 مليون مقابل إعارته بين يوليو وديسمبر.

أيضاً يحتفظ برشلونة بـ5% من أرباح أي صفقة بيع مستقبلي لألكاسير من دورتموند إلى نادي آخر.

يذكر أن المهاجم الإسباني كان قد انتقل إلى البلوجرانا في 2016 قادماً من فالنسيا مقابل 30 مليون يورو، حيث سجل 15 هدفاً في 50 مباراة.





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