فلايني يغادر مانشستر إلى الدوري الصيني

2019/02/01 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، انتقال لاعب وسطه البلجيكي مروان فلايني إلى نادي شاندونغ لونينغ الصيني، في صفقة دائمة.وأورد مان يونايتد على موقعه الإلكتروني: “كل العاملين في يونايتد يشكرون مروان على خدماته ويتمنون له الأفضل للمستقبل مع استكماله إجراءات انتقاله إلى شاندونغ لونينغ تايشان في الصين”.ووصل البلجيكي البالغ 31 عاما الى […]

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