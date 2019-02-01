2019/02/01 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واجه عشرات الملايين من الأمريكيين درجات حرارة شبه قطبية يوم الخميس الذي انخفضت فيه إلى 49 درجة مئوية تحت الصفر مما تسبب في حالة من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 21 شخصا في أمريكا جراء انخفاض الحرارة إلى 49 تحت الصفر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 21 شخصا في أمريكا جراء انخفاض الحرارة إلى 49 تحت الصفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).