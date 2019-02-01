دستور بلمسات شيطانية !!

2019/02/01 | 22:22

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زيد الحسن

في يوم ممطر وامام بيت الكاهن الشاهق البناء ، تزحلق الشيطان و وقع في حفره فانكسر ، فقال له الكاهن ؛ سوف ادفنكَ وتموت

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