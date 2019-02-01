2019/02/01 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن

موسكو تحتفظ بحق الرد في حال قررت واشنطن نهائيا الانسحاب من معاهدة

حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.وقالت زاخاروفا اليوم الجمعة:

"كما قلنا سابقا، في حال اتخذ الجانب الأمريكي قراره النهائي

بالانسحاب من معاهدة الصواريخ، فستحتفظ موسكو لنفسها بحق الرد

المناسب واتخاذ الخطوات الجوابية، وسنفعل كما أعلننا".وأضافت أن

الخروج الأمريكي من الاتفاقية مثال آخر على تطبيق واشنطن "مخططها

الشامل الرامي إلى التملص من المسؤولية" على مختلف الأصعدة من خلال

فسخ أحادي للعديد من الاتفاقات الدولية التي وقعتها سابقا.وشددت

زاخاروفا على أن المسألة لا تكمن بالفعل في "انتهاك روسيا لهذه

الاتفاقية، كما أنها لا تكمن في الصين أو أي من عوامل الأمن

الدولي"، وإنما ما نشهده هو تنفيذ الولايات المتحدة استراتيجيتها

الساعية إلى التخلي عن التزاماتها الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد في حال انسحاب واشنطن نهائيا من معاهدة الصواريخ) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد في حال انسحاب واشنطن نهائيا من معاهدة الصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).