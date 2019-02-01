محافظ بغداد: عاكفون على جرد الاراضي بغية توزيعها للموظفين

2019/02/01 | 22:23

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وجه محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري بأعداد جرودات بالاراضي

ومعرفة طبيعة جنسها واخذ الموافقات الرسمية للمضي بتوزيعها على

شريحة الموظفين في محافظة بغــداد للاسهام بحل مشكلة السكن.وذكر

بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ بغداد " ان المحافظ عاكف ، بأهتمام

بالغ ، على اعداد جرد للأراضي ومعرفة جنسها لأخذ الموافقات الرسمية

والاسهام في حل مشكلة السكن وتوزيعها على موظفي المحافظ، مؤكداً ان

ذلك يتم وفق لجنة مركزية واستمارة تنافس وتفاضل بصدد اعدادها حال

استحصال كافة الموافقات".

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