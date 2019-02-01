ظريف: الاتفاقات مع واشنطن لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به

2019/02/01 | 22:25

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بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الجمعة (1 شباط 2019)، إن أي اتفاق يوقع مع الولا...





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