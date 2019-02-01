محمد الحكيم يهنئ جبران باسيل بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة واعادته وزيرا للخارجية

2019/02/01 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:هنّأ وزير الخارجيَّة محمد الحكيم اليوم الجمعة ، نظيره اللبناني جبران باسيل، بتشكيل الحكومة الجديدة، وتوليه مهامَّ منصبه وزيراً للخارجيَّة.وذكر بيان للخارجية تلقته "الغد برس" ان "الحكيم هنأ خلال اتصال هاتفي باسيل ، مُتمنياً له وللحكومة المنتخبة التوفيق والسداد".

وأكّد "رغبة العراق تعزيز التعاون الثنائيِّ لما فيه خير البلدين، مُشدِّداً على ضرورة الحفاظ على الزخم الكبير بالعلاقات بين بغداد وبيروت".

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