الخزعلي يبحث مع السفير الايطالي التعاون في مجال السياحة والاثار في العراق

2019/02/01 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى العراق برنو باسكوينو علاقات الصداقة والتعاون في مجال السياحة والاثار.وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها "الغد برس"، "مع سفير الجمهورية الإيطالية في العراق برنو باسكوينو جرى استعراض آفاق علاقات الصداقة وتفعيل التعاون بين البلدين".

واضاف، ان "التعاون لا سيما في مجال السياحة والاثار".

مع سفير الجمهورية الإيطالية في العراق السيد برنو باسكوينو جرى استعراض آفاق علاقات الصداقة وتفعيل التعاون بين البلدين لا سيما في مجال السياحة والآثار.



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— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) February 1, 2019

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