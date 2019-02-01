اكتمال إصلاحات في عوامة نفطية بميناء البصرة العراقي

2019/02/01 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الأجهزة الأمنية المصرية من «ولادة تنظيم إرهابي جديد» في سوريا، يستخدم تكتيك «حرب العصابات»، التي تتناسب مع الأعداد القليلة لعناصره، من المنشقين عن التنظيمات الإرهابية: القاعدة، و«جبهة النصرة»، وجبهة «فتح الشام»، وفلول تنظيم داعش.

وبات تنظيم «حراس الدين»، الذي ظهر إلى الوجود العام الماضي في شمال غربي سوريا، يشكل صداعا أمنيا في العراق، بعد أن شكل خطرا داهما في سوريا، ويمثل أيضا تحديا للأجهزة الأمنية من حيث متابعة تشكيلات وفكر وتكتيك التنظيم الإرهابي الجديد، باعتباره «خليفة» تنظيمات إرهابية متعددة في صورة «مكون إرهابي جديد».

«مكون قاعدي» إرهابي..



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ويؤكد خبراء أمن مصريون، أن «حراس الدين» فرع لتنظيم القاعدة، أي «مكون قاعدي»، والدليل القاطع، أن مؤسسة «السحاب»، التابعة للتنظيم الإرهابي «القاعدة»، أصدرت بيانا أعلنت فيه ظهور كيان جديد لـ«القاعدة» في سوريا، يدعى «حراس الدين»، وعقب الإعلان عن تأسيس «حراس الدين»، سارعت تشكيلات ومجموعات وخلايا قاعدية في سوريا عموما، وفي محافظتي إدلب واللاذقية خصوصاً، لإصدار بيانات تعلن فيها انضمامها وبيعتها للمكون الجديد، وأن الأجهزة الأمنية في العراق وسوريا ومصر، ترصد حاليا التشكيل القيادي لتنظيم «حراس الدين»، ومخاطرة التي تتمثل في خلايا عنقويدة متفرقة انتسبت لهذا التنظيم، والذي يحمل فكرا إرهابيا أكثر تشددا من توجهات القاعدة، مما دفعهم للانشقاق وتشكيل هذا التنظيم، الذي يرى تقاعسا في عمليات التنظيمات الإرهابية الأخرى، وهو الأمر الذي تتحسب له الأجهزة الأمنية السورية باعتباره خطرا داهما، وفي نفس الوقت يشكل صداعا أمنيا للعراق.

وأعلن عن تأسيس التنظيم الإرهابي «حراس الدين» بشكل رسمي، مع إصدار بيانه الأول، قبل عام تقريبا، في شهر فبراير/ شباط 2018، وحمل عنوان «أنقذوا فسطاط المسلمين»، ودعا فيه إلى «نصرة غوطة دمشق الشرقية»، وتوعد بـ«شن عمليات عسكرية ضد قوات النظام السوري»، وزعم أنه «تنظيم إسلامي من رحم الثورة السورية، يسعى للعدل بين المسلمين».

بين الواقع الافتراضي والواقع العملي

ورغم هواجس القلق من عمليات التنظيم الإرهابي الجديد، ورغم التقارير الأمنية التي ترصد انشقاق حراس الدين عن القاعدة، أو بحسب تقارير أمنية أخرى، تعده تشكيلا إرهابيا من «نبت القاعدة»، إلا أن بعض المسؤولين والخبراء في بغداد يعتقدون بأن «حراس الدين» مجرد «زوبعة إعلامية» لا ثقل لها في العراق، وكل ما كان يشاع عنه مبالغ فيه إلى حد كبير، وأن «هذا التنظيم موجود في الواقع الافتراضي أكثر مما هو موجود في الواقع العملي»، «موجودون على الإنترنت».

بينما أكدت مصادر أمنية عراقية، أن عناصر التنظيم الإرهابي «حراس الدين» متواجدة في مناطق تمثل ملجأ لهم، وهي مناطق في صلاح الدين، ونينوى، وكركوك، طوزخورماتو، والشرقاط، وأن المنطقتين الأخيرتينن كانتا مسرحاً لظهور ما سمي في وقتها (أهل الرايات البيض)، بعد إعلان العراق هزيمة «داعش» عسكريا، بوصفهم نسخة بديلة من تنظيم داعش.

ويؤكد عدد من الباحثين في دار الإفتاء المصرية، أن تسمية «حُراس الدين» تشير إلى تنظيم «القاعدة» الذي يمكن أن يأخذ أشكالا تنظيمية متعددة، دون الخروج عن نسق «القاعدة» الذي يقدم نفسه كطليعة مقاتلة عن الأمة الإسلامية، على حد زعم التنظيم الإرهابي.

وقال الباحثون في الإفتاء: إن «قوام التنظيم الجديد يضم مقاتلين من تنظيم داعش، وعدداً من العناصر الإرهابية القديمة التي شاركت في القتال في العراق وأفغانستان، وتتمتع هذه العناصر بمهارات كبيرة في الحرب، وعلى الأرجح في جمع المعلومات الاستخبارية، وقد ساهمت تجارب التنظيم في أفغانستان في تعزيز روابطه مع قيادة (القاعدة) المركزية، فضلاً عن شبكة من الولاءات والعلاقات الشخصية ضمن أقسام أخرى من التنظيم».

ويرى المراقبون في سوريا، أن تشكيل التنظيم الإرهابي «حراس الدين»، كشف عن عمق الخلافات داخل «القاعدة» في سوريا، حيث كانت البداية إعلان أبو محمد الجولاني، أمير «جبهة النصرة»، في يوليو/ تموز عام 2016، فك ارتباط «جبهة النصرة» بتنظيم «القاعدة»، وتغيير اسمها لـ«جبهة فتح الشام»، وأن فك الارتباط أدى إلى وقوع انشقاقات داخلية كبيرة لدى الجبهة، وعزوف كثير من عناصرها وقادتها العسكرية والشرعية عن العمل، وبعضهم انتقل لمناطق سيطرة «داعش»، والبعض الآخر فضل البقاء في مناطق سيطرة الجبهة مع بعض الفصائل الأخرى.

شرعية تكفيرية من منظري التكفير العالمية القاعدية

ويؤكد المتخصصون في شؤون الحركات الأصولية، رغم أن عدد أعضاء «حراس الدين» بسيط، فإنه يشكل خطرا على الاستقرار في سوريا والعراق، بسبب اعتماده على أسلوب حرب العصابات، وقد عمل التنظيم على استقطاب معظم المقاتلين الأجانب، وهو يتمتع بدعم وإسناد قيادة «القاعدة» المركزية وفروعها الإقليمية، ويحظى بشرعية تكفيرية من معظم منظري الجهادية العالمية القاعدية..



وقد أصبح التنظيم الجديد وريثاً لتنظيم القاعدة، بعد أن جذب إلى صفوفه في العراق العناصر الأجنبية من بقايا «جبهة النصرة» و«تحرير الشام» من سوريا، المحسوبتين على «القاعدة»، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية عدة، أبرزها «جند الملاحم، وجيش الساحل، وجيش البادية، وسرايا الساحل، وسرية كابل، وجند الشريعة»، ورغم أن عدد أعضاء التنظيم لا يزال قليلا، فإنه يشكل خطرا على الاستقرار في سوريا والعراق، بسبب اعتماده على أسلوب حرب العصابات.

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