واشنطن: ندرس كافة خيارات التصرف مع فنزويلا وحكم مادورو لابد أن ينتهي

2019/02/01 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ،الجمعة، أن واشنطن تدرس كافة خيارات التصرف مع فنزويلا، ومن الأفضل لمادورو عدم اختبار عزم الولايات المتحدة.وذكر بينس أنه “كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأزمة في فنزويلا”.واضاف “الآن وقت التصرف، حكم مادورو لا بد أن ينتهي”.ويتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واشنطن من حين لآخر بالسعي للإطاحة […]

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