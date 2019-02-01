وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي يصل طهران

2019/02/01 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، مساء الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران.





وذكر بيان لمكتب الوزير تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن الأخير وصل إلى طهران حيث كان في استقباله قائم مقام وزير العلوم الايرانية والقائم بالاعمال في السفارة العراقية والمستشار الثقافي وكادر السفارة العراقية في ايران”.

وأضاف البيان أن

الزيارة كانت بدعوة من وزير العلوم الايراني في اطار تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية

بين جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية.

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