نائب: المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سيؤدي إلى “زيادة الفساد” بدلا من محاربته

2019/02/01 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حذر عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله، اليوم الجمعة،

من أن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد سيؤدي الى “زيادة الفساد” بدلا من محاربته،

فيما دعا الحكومة الى “التجرؤ” على إعتقال “كبار” المسؤولين الفاسدين.

وقال عبدالله في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن “تشكيل مجلس مكافحة الفساد هو خطوة خاطئة من الناحية الاستراتيجية تساهم في

زيادة الترهل المؤسساتي في الدولة العراقية نظراً لكونه حلقة إدارية زائدة لاستحداث

مناصب جديدة لأشخاص عاطلين عن العمل”، لافتا الى “ما تحمله هذه الخطوة من

دعاية إعلامية فارغة ومستهلكة ليقال بأن الحكومة تحارب الفساد، في حين أن هذا المجلس

هو نفسه خطوة اخرى لتوسيع الفساد”.

وأضاف عبدالله، أن “إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها

الدولة وجود عدد كبير من الهيئات والأوقاف الدينية والمجالس والمراكز وكلها مرتبطة

بمجلس الوزراء وكأنها دولة داخل دولة، إضافة الى أن هناك هيئات يتداخل أو يتقاطع عملها

مع هيئات اخرى أو مع مجلس الوزراء”، مبينا أن كل هذه المؤسسات تحتاج الى تخصيصات

مالية في الموازنة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذا المجلس المستحدث سيطالب

بتخصيصات مالية في الموازنة القادمة أيضاً، وبالتالي كنا نأمل ان يكون هناك تقليصاً

في هذه المؤسسات بدلاً من زيادتها”، موضحا أن “الغالبية العظمى منها لاتقدم

واردات بل تأخذ تخصيصات وتتسبب في زيادة الانفاق الحكومي”.

وأكد أن محاربة الفساد في الأصل بحاجة الى إرادة قوية وحزم

وعدم الخوف من أي حزب يدعم المسؤول الفاسد”، مشددا على أن “الفساد واضح وضوح

الشمس ولو تسأل أي مواطن بسيط في الشارع عن أسماء الفاسدين سيخبرك بها.

وتابع، أن “النسبة الأكبر من الفساد موجودة في السلطة

التنفيذية، وبالتالي فإن المؤسسات التي فيها فساد والاشخاص الفاسدون في الحكومة السابقة

معروفون ولا حاجة للتحري والبحث عنهم”، عادا أن “كل المطلوب هو (أن تتجرأ)

الحكومة العراقية وتلقي القبض عليهم وتحيلهم الى القضاء لينالوا الجزاء.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، قد

نشر نص كلمته حول توقيع الامر الديواني (رقم 70) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة

الفساد وتشكيلاته ومهامه، إضافة الى نسخة من الامر الديواني الخاص بالمجلس ومهامه.

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