صحيفة أميركية تكشف عن أساليب جديدة لـ”داعش” من أجل العودة إلى العراق

2019/02/01 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

عزز الجيش العراقي وجوده على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة،

خشية تسلل عناصر من تنظيم “داعش” إلى أراضيه، لا سيما بعد تضييق الخناق عليه في سوريا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم، في تقرير تحدثت فيه

عن لجوء تنظيم داعش إلى شبكات التهريب عبر

الحدود والتخفي في أزياء الرعاة الرحل في محاولة للنجاة، في ظل تضييق الخناق عليهم.

ويستخدم تنظيم داعش بسحب التقرير، شبكات التهريب القبلية

في السابق لنقل المسلحين والأسلحة بين العراق وسوريا، كما قال مسؤولون محليون وعسكريون

إن عناصر التنظيم عادوا الآن إلى هذا النموذج من التهريب مؤخرا.

وتخشى بغداد من محاولة عناصر التنظيم المتبقين في سوريا التسلل

عبر الحدود التي يبلغ طولها 370 ميلا، وتقع في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير،

حيث تنتشر الجماعات القبلية على الحدود.

ونقل التقرير عن مسؤولون عسكريون، أن “العراق سارع إلى تعزيز إجراءاته الأمنية على حدوده مع سوريا، وسط مخاوف من احتمال استعادة التنظيم صفوفه، خصوصا في ضوء الانسحاب الأميركي من سوريا”.

وأرسلت بغداد المزيد من القوات إلى الحدود، ونشرت عددا من

المدفعيات والطائرات الحربية لضرب مسلحي تنظيم “داعش” داخل الأراضي السورية، وفق ما

ذكرت الصحيفة الأميركية.

وخاضعت بغداد حربا شرسة ضد “داعش” خلال السنوات القليلة الماضية،

لا سيما في محافظة الموصل، بعد سيطرتهم على أجزاء واسعة شمالي البلاد.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء الماضي،

إن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لمنع أي تسلل، وإن الحدود آمنة.



لكن مسؤولين

عسكريين يقولون إن الحاجة لليقظة لا تزال قائمة.

وانحصر وجود تنظيم “داعش”، الذين كانوا يسيطرون على أجزاء

واسعة في سوريا والعراق، في كيلومتر مربع شرقي سوريا، بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع

الأميركية.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان، الثلاثاء

الماضي إن قبضة تنظيم داعش على الأراضي التي يتحصن فيها قد تنكسر تماما في غضون أسبوعين،

بعد شهور من القتال.

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