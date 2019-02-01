في فنزويلا.. الدولار في السوق السوداء أرخص من السعر الرسمي

2019/02/01 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجل سعر الدولار في السوق السوداء في فنزويلاً مستوى أقل من نظيره في السوق الرسمي، مع تعرض البلاد لموجة عقوبات أمريكية جديدة وسط الانقسام السياسي والأزمة الاقتصادية.





ووفقاً لبيانات موقع "مونيتور دولار"، اليوم الجمعة، فإن سعر الدولار مقابل البوليفار الفنزويلي في السوق السوداء يعادل 2500 بوليفار لكل دولار، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 3295 بوليفار لكل دولار.





وتراجع سعر الصرف بنسبة 52% في الأسبوع الجاري، ليهبط بنحو 83% في شهر يناير الماضي، بحسب وكالة بلومبرج.





وكان تقرير صحفي قد أظهر أن حكومة فنزويلا قامت بتخفيض قيمة العملة المحلية لكي تتماشى مع قيمتها في السوق السوداء.





وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة ضد شركة النفط الحكومية الفنزويلية، في مسعى لوقف أي دعم مادي يحص عليه نظام الرئيس نيكولاس مادورو.





وتزايد التوترات السياسية في فنزويلا مع تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس مادورو، وإعلان زعيم المعارضة نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد وسط دعم أمريكي للأخير.





وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية طاحنة مع انخفاض أسعار النفط في الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي للخام في العالم، إلى جانب معاناتها من التضخم الجامح.





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