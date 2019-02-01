محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب أسبوعية

2019/02/01 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 18 دولاراً للأوقية.





وأظهرت بيانات رسمية إضافة الاقتصاد الأمريكي 304 ألف وظيفة في يناير الماضي بأكثر من توقعات المحللين، فيما ارتفع معدل البطالة لـ4%.





وفي حين شهد معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة تباطؤاً في الشهر الماضي على أساس سنوي.





وعلى صعيد التطورات التجارية العالمية، فلايزال من غير الواضح إذا كانت الولايات المتحدة والصين سيتوصلان إلى اتفاق تجاري أم لا، خاصة مع تصريحات دونالد ترامب بأن بلاده تريد أن تبرم صفقة تجارية كبيرة مع الصين، "وإلا يتم تأجيل ذلك لبعض الوقت".





وأظهرت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري رغبة قوية في تقليل عمليات زيادة معدل الفائدة، حيث صرح بأن أسباب رفع معدلات الفائدة قد ضعفت بعض الشيء.





وفي بيانات اقتصادية أخرى، تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016، في حين تعافى النشاط الصناعي الأمريكي من أدنى مستوى في عامين.





وعند تسوية تعاملات اليوم، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 1322.10 دولار للأوقية، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.4% أو 17.9 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% عند 1317.82 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 95.563.





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