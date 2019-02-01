البيتكوين تسجل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2010

2019/02/01 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: تستمر الخسائر في سماء سوق العملات الإلكترونية لتمتد حتى الشهر الأول من العام الجديد، وسط تسجيل البيتكوين لأطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2010.





ولم يكن الهبوط الحاد في قيمة سوق الأصول المشفرة خلال العام الماضي كافياً لوضع حد للخسائر، حيث شهدت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية انخفاضاً يتجاوز 9% خلال يناير الماضي.





وخلال القمة الاقتصادية دافوس لهذا العام، فإن الحلقات النقاشية التي عقدت بشأن مستقبل تكنولوجيا البلوكشين توقعت أن قيمة البيتكوين سوف تتهاوى إلى صفر.





وتراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية من مستوى 125.22 مليار دولار المسجل في آخر تعاملات العام الماضي إلى 113.82 مليار دولار بنهاية شهر يناير، ما يعني تسجيل خسائر شهرية بنحو 11.4 مليار دولار.





أداء العملات الإلكترونية كافة خلال يناير 2019 - (المصدر:كوين ماركت كاب)

ويأتي الهبوط في السوق الرقمي بقيادة العملة الإلكترونية رقم 1 حول العالم والتي تشكل أكثر من 50% من إجمالي القيمة السوقية.





وشهدت "البيتكوين" هبوطاً بنسبة 7.1% في يناير الماضي مع حقيقة أن العملة سجلت 3730.65 دولار في بداية 2019 ومستوى 3467.27 دولار سجلته في نهاية تعاملات 31 يناير.





ويعتبر أداء البيتكوين خلال يناير هو الهبوط الشهري السادس على التوالي، لتكون بذلك أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2010.





وبحسب بنك "جي.بي.مورجان"، فإن تكلفة تصنيع عملة البيتكوين وصلت إلى 4060 دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي ما يعني أن قيمة العملة أقل من تكلفة تعدينها.





وكان مجلس الذهب العالمي أشار في تقرير إلى أن البيتكوين فشلت في الاستفادة من اضطرابات الأسواق المالية خلال الربع الأخير من العام الماضي والتحول لملاذ آمن.





وذكر محلل للعملات الإلكترونية أن أحجام تداول البيتكوين شهدت مستويات منخفضة خلال الفترة الأخيرة لكن توقعاته تشير إلى أن "أيام أسوأ لا تزال قادمة".





وفي الوقت نفسه، فإن الخسائر كانت هي السمة الغالبة على بقية قائمة الخمسة الكبار من حيث القيمة السوقية مع وجود تغييرات طفيفة في المركزين الأخيرين.





وبالنسبة للعملة التي تحل في الترتيب الثاني "الريبل"، فشهدت خسائر بنسبة 11.5% في يناير الماضي بعدما تراجعت من مستوى 0.3513 دولار في بداية الشهر إلى 0.3109 دولار بنهاية ذات الفترة.





أما المركز الثالث بالقائمة فظلت عملة الإيثريوم محتفظة به لتسجل انخفاضاً بالشهر الماضي من 132.86 دولار إلى 107.23 دولار بنهاية يناير ما يعني تسجيل تراجعاً بنحو 19.3%.





وفي نفس السياق، فإن عملة "إيه.أو.إس" والتي حلت بالترتيب الرابع بدلاً من البتكوين كاش، فشهدت خسائر على مدى شهر يناير بنسبة 9%.





وكانت العملة الافتراضية تسجل مستوى 2.56 دولار في بداية يناير قبل أن تنهي تعاملات الشهر عند مستوى 2.33 دولار.





وتذيل القائمة عملة "البيتكوين كاش" بعدما شغلت الترتيب الخامس مع تسجيل خسائر حادة بلغت 24.2% خلال يناير.





وفي أواخر تعاملات 2018 كانت عملة البيتكوين كاش تبلغ 152.48 دولار لكنها تراجعت إلى 115.64 دولار مع نهاية يناير.





يذكر أن العملات الافتراضية تواصل الخسائر بعد أن فقد السوق الرقمي نحو 491 مليار دولار في عام 2018.





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