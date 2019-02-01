خاص جول – لاعب قطر: نفتخر بوجود منتخبات مثل اليابان في آسيا

2019/02/01 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أشاد طارق سلمان، لاعب المنتخب القطري، بالمنتخب الياباني في مباراة النهائي بكأس آسيا، بالرغم من الهزيمة بثلاثة أهداف من العنابي.وحقق المنتخب القطري اول ألقابه في كأس آسيا، بعد فوزه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي البطولة.

وقال سلمان في تصريحات خاصة لموقع جول: "أبارك للشعب القطري، شيء رائع أن نحقق كأس آسيا وبدون أي هزيمة، مع استقبال هدف واحد".

وواصل: "أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري، مباراة كانت صعبة، المنتخب الياباني كان صعباً، فهو يلعب بشكل قوي وسريع، نفتخر بوجود مثل تلك المنتخبات في آسيا، ولكن اليوم كنا يد واحدة، واستطعنا خطف الفوز".



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وأتم تصريحاته قائلاً: "بالقطع شعرت بعد إصابة بوعلام، هو من الرجال المجهولة في الفريق، أتمنى له الشفاء العاجل، سالم كان في الموعد وعوض خروج خوخي في الدفاع".





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