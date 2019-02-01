الحكيم يهنئ نظيره اللبناني بتشكيل الحكومة الجديدة

2019/02/01 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنّأ وزير الخارجيَّة محمد الحكيم اليوم الجمعة نظيره اللبناني جبران باسيل ، بتشكيل الحكومة الجديدة، وتوليه مهامَّ منصبه وزيراً للخارجيَّة.

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