ألمانيا تمنح حق اللجوء لعدد من الكورد الإزيديين

2019/02/01 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيل أعلنت وزارة الداخلية الألمانية موافقتها على برنامج يسمح للكورد الإزيديين بالبقاء في إحدى أقاليم البلاد. البرنامج خاص باستقبال الكورد الإزيديين الذين يواجهون وضعاً نفسياً سيئاً جراء اختطافهم من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش في أعقاب سيطرته على سنجار في آب 2014. ويسمح البرنامج للكورد الإزيديين بالبقاء في إقليم براندنبيرغ شرقي ألمانيا، بعد توفير المسؤولين هناك أماكن إيواء لهم.ومن المقرر أن تبدأ الوكالات التابعة للأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة بإعداد ملف خاص بالأشخاص الذين سيتم استقبالهم في ألمانيا بموجب البرنامج.وسيجري مسؤولون من إقليم براندنبيرغ وطاقم من وكالة الهجرة مقابلات مع الكورد الإزيديين المقترح إرسالهم إلى ألمانيا في إقليم كوردستان.العملية ستنطلق في شهر آذار المقبل، وقال وزير الدولة الألمانية في براندنبيرغ، مارتن غورولت، إن القنصلية الألمانية في أربيل ستتولى منح تأشيرات الدخول للأشخاص المشمولين بهذا البرنامج.

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