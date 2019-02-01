ظريف: أي اتفاق مع واشنطن أقل قيمة من الحبر الذي كتب به

2019/02/01 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أي اتفاق يوقع مع

الولايات المتحدة لا قيمة له.وكتب ظريف في حسابه على موقع "تويتر"،

تعليقا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة

والقصيرة المدى: "هذا انسحاب جديد من اتفاقية لإدارة ترامب".وتابع:

"يبدو أن هذه الزمرة لديها حساسية من أي شيء عليه توقيع أمريكي.

والرسالة هي أن قيمة أي اتفاق مع الحكومة الأمريكية لا تساوي قيمة

الحبر، حتى الاتفاقيات التي صادق عليها الكونغرس".وأعلنت الولايات

المتحدة اليوم الجمعة أنها ستبدأ غدا السبت إجراءات للانسحاب من

معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة بين موسكو وواشنطن

عام 1987، وذلك بعد أن اتهمت الإدارة الأمريكية روسيا بانتهاكها.

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