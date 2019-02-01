2019/02/01 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أغرب عنوان صحفي نشرته صحيفة إماراتية بشأن نتيجة نهائي كأس آسيا لكرة القدم.



وكانت قطر فازت اليوم على اليابان في نهائي الكأس الآسيوي 3-1

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