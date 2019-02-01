جدليةِ الركامُ الثقافيِ العَربي والخَوفُ مِن المَجهول..!

2019/02/01 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمار عليوي الفلاحي

على الرغم من أن الحضارة الإسلامية الحنيفة، رأت النور في ظهراني الجزيرة العربية، وكتب بلسانها أعرق الدساتير الجامعة المانعة وأعضمها بلامنازع، متمثلة "بالقرآن

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