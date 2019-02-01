2019/02/01 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

01/02/2019 22:51:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع بابل

كشف مصدر في الاستخبارات العسكرية ،اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم لداعش في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.

وذكر المصدر لمراسل وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) ان "القوات الامنية تمكنت من احباط هجوم لمجرمي داعش على منطقة “عبد ويس” التابعة لناحية جرف النصر شمال بابل".

واضاف، ان "ثلاثة كمائن من اللواء 47 التابع للحشد الشعبي عالجت المتسللين من الدواعش واجبرتهم على الفرار من منطقة عبد ويس باتجاه الفاضلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/إحباط عملية تسلل لداعش شمال بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/إحباط عملية تسلل لداعش شمال بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).