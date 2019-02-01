2019/02/01 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: اعتذرت شركة "آبل" عن خطأ كبير في "فيس تايم" سمح للمستخدمين بالتجسس على أشخاص آخرين، مشيرةً إلى أنها ستقوم بحل هذه الثغرة.





وأضافت الشركة الأمريكية في بيان لها، اليوم الجمعة: "سنقوم بإصدار تحديث البرنامج لإعادة تمكين الميزة الجديدة للمستخدمين في الأسبوع المقبل، التي ستصلح هذا الخطأ.





وأشار مصنعة الآيفون إلى أنها قامت بتعطيل "فيس تايم" كحل مؤقت حتى تتم عملية إصلاح هذ الثغرة.





وتابعت آبل: "نشكر عائلة طومسون للإبلاغ عن الأخطاء ونعتذر بشدة لعملائنا الذين تأثروا وجميع من كانوا قلقين بشأن هذه المشكلة الأمنية، ونحن نقدر الصبر لدى إكمال إصلاح هذا الخطأ".





وكانت عائلة فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، قد اكتشف خطأ بأن من الممكن التصنت على شخص خلال مكالمة جماعية على "فيس تايم" حتى لو لم يستلم هذا الشخص المكالمة.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.5% إلى 167.30 دولار.





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