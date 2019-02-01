تقرير: تخارج 19 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية والأوروبية

2019/02/01 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سحب المستثمرون نحو 19 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال الأسبوع الماضي، مع تحولهم إلى السندات.





وقال بنك أوف أمريكا استناداً على بيانات "إبير"، اليوم الجمعة، إن صناديق الأسهم الأمريكية شهداً تدفقات خارجة بنحو 15.2 مليار دولار، كما سحب المستثمرون نحو 3.7 مليار دولار من الأسهم الأوروبية في الأسبوع المنتهي في 30 يناير الماضي، بحسب وكالة رويترز.





في حين حصدت صناديق الاستثمار في أسهم اليابان والأسواق الناشئة تدفقات نقدية داخلة بقيمة 4.4 و1.3 مليار دولار على الترتيب.





وفي المقابل، سجلت صناديق السندات تدفقات بلغت 9.4 مليار دولار، وهي الأكبر منذ يناير من العام الماضي، وفقاً للبنك.





كما أظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا 4.7 مليار دولار في صناديق السندات ذات الدرجة الاستثمارية، وهي أكبر تدفقات داخلة منذ فبراير من العام الماضي.





وذكر البنك أن صناديق الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة قد شهدت تدفقات داخلة في الأشهر الأخيرة مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لعدم زيادة معدلات الفائدة.





وأشارت البيانات إلى أن التدفقات التراكمية في صناديق الأسواق الناشئة بلغت 369 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بأقل من الرقم القياسي بنحو ملياري دولار.





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