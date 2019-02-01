وجيه عباس: أرفع القبعة لشبكة الإعلام العراقي

2019/02/01 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنى عضو مجلس النواب وجيه عباس، بالتطور المتسارع الذي تشهده شبكة الاعلام العراقي في المدة الاخيرة.

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