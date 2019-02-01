قائمة يوفنتوس لدوري الأبطال| خروج كوادرادو ودخول سبيناتزولا

2019/02/01 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأعلن يوفنتوس الإيطالي عن قائمته التي ستستكمل منافسات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة خروج الجناح الكولومبي خوان كوادرادو من القائمة لظروف الإصابة، فيما حل ليوناردو سبيناتزولا بدلاً منه.



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على الجانب الآخر خرج المدافع المغربي مهدي بنعطية من القائمة أيضاً بعد رحيله إلى الدحيل القطري، ليأتي مارتن كاسيريس صفقة الشتاء على حسابه.

وإليكم القائمة كاملة:

فويتشيك تشيزني - ماتيا دي تشيليو - جورجيو كيليني - مارتن كاسيريس - ميرالم بيانيتش - سامي خضيرة - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا - أليكس ساندرو - بليز ماتويدي - أندريا بارزالي - ماريو ماندجوكيتش - مويس كين - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو - بينسوجليو - ماتيا بيرين - إيمري تشان - أندريا روجاني - رودريجو بينتانكور - فيديريكو بيرناردسكي - ليوناردو سبيناتزولا.





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