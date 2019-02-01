2019/02/01 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً..افتتاح اول أكاديمية تخصصية بلعبة التنس في ملاعب كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد

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