انفجار جديد يُدوي وسط مدينة منبج السورية

2019/02/01 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلوقع انفجار، اليوم الجمعة، في مركز مدينة منبج بريف محافظة حلب السورية، نَجمَ عن لغم مزروع بسيارة.وقال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، في بيان: "انفجر لغم بسيارة عسكرية بالقرب من دوار الجزيرة، في مدينة منبج".وأضاف البيان أن "الانفجار لم يسفر عن حدوث أضرار بشرية، وقد اقتصر الانفجار على خسائر مادية فقط".وتابع البيان: "الآن قوى الأمن الداخلي والجهات الأمنية أحاطت المنطقة بطوق أمني، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".يذكر أن انفجاراً عنيفاً هزَّ مدينة منبج بريف محافظة حلب السورية، يوم الأربعاء 16/1/2019، بالقرب من دورية أمريكية كانت تتجول في المدينة، ما أسفر عن سقوط 19 قتيلاً وجريحاً على الأقل، بعضهم من عناصر التحالف الدولي، إضافةً إلى عناصر من مجلس منبج العسكري ومدنيين، فيما تبنى تنظيم داعش التفجير.

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