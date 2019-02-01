إيمري يلمح لإمكانية مشاركة سواريز أمام مانشستر سيتي

2019/02/01 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..لمح أوناي إيمري، مدرب أرسنال، لإمكانية الدفع بالوافد الجديد الإسباني دينيس سواريز في التشكيلة الأساسية لفريقه عند مواجهة مانشستر سيتي، الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان النادي اللندني تعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، الذي أمضى موسمين مع مانشستر سيتي، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قادما من برشلونة الإسباني على سبيل […]

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