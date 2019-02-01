المانيا توافق على برنامج بصالح “الإيزيدين”

2019/02/01 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت وزارة الداخلية الألمانية موافقتها على برنامج يسمح للإزيديين بالبقاء في إحدى أقاليم البلاد.ونقلت وسائل اعلام كردية ان “الداخلية الالمانية وافقت على البرنامج الخاص باستقبال الكورد الإزيديين الذين يواجهون وضعاً نفسياً سيئاً جراء اختطافهم من قبل تنظيم “داعش” في أعقاب سيطرته على سنجار في آب 2014″.وكشفت وسائل الاعلام ان “مسؤولين […]

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