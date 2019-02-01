تقرير:جنرال موتورز تعتزم خفض 4 آلاف وظيفة في أمريكا الشمالية

2019/02/01 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركة "جنرال موتورز" تخطط لتسريح حوالي 4 آلاف عامل في أمريكا الشمالية بداية من الإثنين المقبل قبل إعلان نتائج أعمالها الفصلية.





ومن المقرر أن تُعلن الشركة الأمريكية العاملة في قطاع صناعة السيارات أدائها المالي عن الربع الرابع من العام الماضي يوم الأربعاء المقبل بعد أن رفعت تقديرات أرباحها لـ2018.





ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها، اليوم الجمعة، أن مسؤولي الشركة يريدون أن يكملوا أكبر عدد ممكن من عمليات التسريح للموظفين قبل أن الإفصاح عن الأرباح الفصلية.





ويأتي تخفيض الوظائف في الوقت الذي تخضع فيه أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة لعملية إعادة هيكلة ضخمة أعلن عنها الرئيس التنفيذي "ماري بارا" في نوفمبر.





وأعلنت الشركة في نوفمبر الماضي، اعتزامها وقف الإنتاج في 5 مصانع في أمريكا الشمالية، ولاقت هذه الخطة انتقادات كبيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 0.6% إلى 38.79 دولار.





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