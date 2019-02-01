2019/02/01 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة نفط البصرة الانتهاء، اليوم الجمعة، من إصلاحات في عوامة نفطية بميناء البصرة على الخليج، بعد أن كانت قد تعرضت لأضرار عندما اصطدمت بها ناقلة نفطية في وقت سابق من الأسبوع.





وأوضحت شركة نفط البصرة، أن العوامة النفطية قد اصطدمت في 30 يناير الماضي، بناقلة نفطية، منوهة إلى أن الأضرار كانت طفيفة، وأن الحادث لم يؤثر على عمليات التحميل والصادرات، وفقاً لوكالة "رويترز".





والجدير بالذكر، أن للعراق 4 عوامات نفطية قيد التشغيل لتحميل ناقلات النفط تبلغ طاقة التحميل لكل منها 850 ألف برميل يوميا.





وأعلنت وزارة النفط العراقية اليوم، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 113.1 مليون برميل، بإيرادات بنحو 6.4 مليار دولار.





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