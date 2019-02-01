لاجئ كوردي يحصل على أرفع جائزة أدبية في أستراليا

2019/02/01 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلحصل الصحفي الكوردي من مدينة إيلام في كوردستان إيران، بيهروز بوجاني، على جائزة فكتوريا الأدبية وهي الأرفع في أستراليا وتبلغ قيمتها 100 ألف دولار، رغم أنه قيد التوقيف من قبل السلطات الأسترالية في جزيرة مانوس منذ خمس سنوات.وخلال سنوات اعتقاله في الجزيرة، سرد بيهروز بوجاني قصة معاناته في رواية بعنوان: "لا صديق سوى الجبال". وأكدت لجنة التحكيم في المسابقة أن الكاتب استخدم أسلوباً مختلفاً في الرواية وجمع بين مدارس أدبية متنوعة من جميع أنحاء العالم وخاصة جوهر الأدب الكوردي.وكتب بيهروز بوجاني روايته بالكامل في رسائل عبر تطبيق الواتس آب باللغة الفارسية، وتكفل أوميد توفيقيان بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.وقال بوجاني: "لم أكن أكتب الرواية على الورق، لأن الحراس كانوا يجرون عملية تفتيش دورية كل أسبوع أو شهر وكنت أخشى على الرواية من الضياع".وتمنع الحكومة الأسترالية خروج اللاجئين من جزيرة مانوس إلى أستراليا منعاً باتاً، ولم تسمح لبوجاني باستلام جائزته.

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