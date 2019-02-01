2019/02/01 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fGVP0_lHA7A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع عائلة تنام تحت الجسور بهذا البرد القارص 01-02-2019) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع عائلة تنام تحت الجسور بهذا البرد القارص 01-02-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).