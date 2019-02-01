غوتيريش يدعو واشنطن وموسكو للحفاظ على ’’معاهدة الصواريخ’’

2019/02/01 | 23:58

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بغداد اليوم- متابعةعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة (1 شباط 2019)، عن أمله بأن تحل روسيا والولايات المتحدة الخلافات القائمة بينهما من أجل الحفاظ على نفاذ معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة.

وجاء تصريح غوتيريش على لسان المتحدث باسمه ستيفان ديوجاريك، الذي شدد أيضا على الدور الهام الذي تلعبه هذه المعاهدة السوفيتية-الأمريكية، في "الهيكلية الدولية للتحكم بانتشار الأسلحة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، عن تعليق بلاده رسميا تنفيذ التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ، اعتبارا من الثاني من شباط الجاري، مضيفا أن واشنطن ستنسحب بصورة نهائية من الاتفاقية بعد 6 أشهر وهي الفترة التي طالبت الإدارة الأمريكية بأن تدمر روسيا خلالها "كل الصواريخ ومنصات الإطلاق والمرافق" التي تنتهك، حسب رأيها، بنود الاتفاقية.

بغداد اليوم _ متابعة

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الجمعة، موقف واشنطن من التدخل العسكري في فنزويلا.

ونقلت "رويترز" عن بولتون قوله، إن "الولايات المتحدة لا تنوي اي تدخل عسكري وشيك في فنزويلا".

وإستدرك

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عثرت القوات البحرية التركية، على غواصة ألمانية تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، قبالة سواحل مدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة "الاناضول"، التركية شبه الرسمية، أن العثور على الغواصة "U23" جاء بالصدفة خل

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نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة النظام السوري، صورا لأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام، في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية جراحية، للشفاء من سرطان الثدي.

وظهرت أسماء الأسد معصوبة الرأس بقماش وهو المظهر الخارجي الذي اعتمدته منذ بدء علا

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