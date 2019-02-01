سياسي عراقي يفجـ(ر) مفاجئة من العيار الثقيل هذا ما يفعله سليماني في العراق وطرد الحشد

2019/02/01 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية في لقاء اجرته قناة روداو مع السياسي العراق مثال الالوسي اليوم ورصدته صحيفة اليوم الثامن وجهت اليه عدد من الاسالة بضمنها دور قاسم سليماني وايران في العراق فكانت الاجابات كالاتي الأمين العام لحزب الأمة العراقي مثال الالوسي لروداو ، يرى أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني، يتحكم بزمام الأمور في العراق، ولديه …

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