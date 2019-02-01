نائب قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاءاني : واشنطن أنفقت 7 تريليونات دولار على تأسيس داعش ودعمه

2019/02/02 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاءاني، أن الولايات المتحدة أنفقت سبعة تريليونات دولار على تأسيس داعش ودعمه.

وقال قاءاني في كلمته خلال مراسم لأحياء ذكرى الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة، ان الشهداء هم رواد الدفاع عن الثورة الايرانية، ولقد قدمت ايران شهداء في كل لحظة من اجل ان تصل الثورة الى عامها الاربعين.

واعتبر العميد قاءاني الانتصارات الاقليمية بأنها مدينة لبطولات الشهداء طيلة اربعين عاما من عمر الثورة، ولولا الشهداء، فهل كان أحد يستطيع ان يواجه أميركا في حرب مباشرة بالمنطقة.

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