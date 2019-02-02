قيادي يعلّق على “أنباء” حراك أميركي لإخراج الحشد من نينوى

2019/02/02 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفى القيادي في الحشد الشعبي بمحافظة نينوى سعد قدو، الجمعة، اتهامات وأنباء قال إن احزاباً سياسية تطلقها ضد الحشد في محافظة نينوى. ورداً على اتهامات اطلقها أعضاء في لجنة تقصي الحقائق بشأن الموصل، قال قدو في حديث لـ”ناس” (2 شباط 2019) إن “لجنة التقصي تضم متهمين ومتورطين بملف سقوط الموصل، وأنه ليس […]

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