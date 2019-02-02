2019/02/02 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن فنزويلا ألغت خططاً لشحن 20 طناً من الذهب إلى الخارج، وسط تنامي الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.





ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها، اليوم الجمعة، أن نظام الرئيس نيكولاس مادورو قام بوزن قضبان الذهب وفصلها عن الشحن ولم يتم إرسالها من خزائن البنك المركزي في كاراكاس للخارج.





وأصبح مصير أطنان الذهب التي تبلغ قيمتها 850 مليون دولار مصدر قلق كبير في فنزويلا والخارج، فهى تعد ثروة هامة في بلد غارق في الفقر المدقع تحت قيادة مادورو.





وكان نائب في برلمان كاراكاس قد ادعى الثلاثاء الماضي، أن هناك طائرة روسية هبطت في كاراكاس هذا الأسبوع لنقل 20 طناً ذهب من البنك المركزي للبلاد.





وتصاعدت الاحتجاجات في الأيام الأخيرة ضد الرئيس الفنزويلي مع اتهامات باغتصاب السلطة من خلال انتخابات مزورة في العام الماضي.





وأعلن زعم المعارضة "خوان جوايدو" نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في الأسبوع الماضي ولاقي الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا وعدداً من دول أمريكا الجنوبية.





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