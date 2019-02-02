2019/02/02 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تكشف آخر تحديثات خرائط الطقس اليوم ، إلى موجة باردة ستضرب البلاد، تبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر لغاية الخميس.جاء ذلك وفق تدوينة للمتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطيه على فيسبوك وتابعته اليوم الثامن حيث كشف عطيه، ان “درجات الحرارة ستنخفض والاجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة خلال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام موجة باردة قوية جذا تضرب البلاد بدءا من هذا اليوم صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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