بالوثيقة..عبدالمهدي يحدد الفئات التي يُسمح لها بحمل السلاح

2019/02/02 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت/موازين نيوز/ على وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكالة عادل عبدالمهدي تحدد الفئات التي يسمح لها بالحصول على اجازة منح السلاح.

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