رسمياً - إيقاف دجيكو لسب الحكم

2019/02/02 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأعلن الاتحاد الإيطالي عن إيقاف البوسني إدين دجيكو مهاجم روما لمدة مباراتين في كأس إيطاليا، إلى جانب تغريمه مبلغ 10 آلاف يورو.

جاء ذلك عقب قيامه بالتعدي اللفظي على حكم مباراة فريقه ضد فيورنتينا في ربع النهائي، أثناء تأخر فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.



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انتهت المباراة بفوز فيورنتينا 7-1، ليتأهل إلى نصف النهائي حيث يلاقي أتالانتا ذهاباً وإياباً، بحثاً عن بطاقة التأهل للنهائي ضد الفائز من ميلان ولاتسيو.

وذكر حساب روما الرسمي عبر تويتر أن دجيكو قد عوقب لاستخدامه "لغة مهينة احتجاجاً على قرار الحكم".

على الرغم من تلك العقوبة، إلا انها تسري على الكأس فقط، ما يعني أن دجيكو متاح لمواجهة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي.





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