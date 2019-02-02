بالصورة.. أغرب عنوان صحفي إماراتي عن نهائي آسيا

2019/02/02 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة إماراتية عنواناً عن نتيجة نهائي كأس آسيا لكرة القدم قد يكون الأغرب صحفياً.وكانت قطر فازت اليوم على اليابان في نهائي الكأس الآسيوي 3-1 لأول مرة في تاريخها.لكن صحيفة البيان الإماراتية وبسبب الأزمة الخليجية ومقاطعة الدوحة تجنبت في ذكر فوز المنتخب القطري في عنوان خبرها عن المباراة وأكتفت بعبارة {اليابان يخسر نهائي آسيا}.وقالت في خبرها: "خسر منتخب اليابان اليوم نهائي بطولة كأس آسيا في المباراة التي اقيمت في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي".وأضافت، ان "المنتخب القطري توج بالبطولة لأول مرة في تاريخه، وكان قد حقق المنتخب الياباني لقب البطولة 4 مرات خلال مشاركته في 8 نسخ ماضية من نهائيات الأمم الآسيوية، متربعاً على عرش البطولة عن جدارة".وتشهد العلاقات الخليجية توترا حادا بعد إعلان السعودية ومعها ثلاث دول عربية {مصر والإمارات والبحرين} مقاطعة قطر سياسيا واقتصاديا وتجاريا منذ يونيو/ حزيران 2017، متهمين إياها برعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحة

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