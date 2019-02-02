2019/02/02 | 00:26

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نور كابيتال تكشف عن شراء 3 أطنان ذهب من فنزويلا

قالت شركة نور كابيتال للاستثمار التي مقرها أبوظبي اليوم الجمعة إنها اشترت ثلاثة أطنان من الذهب في الحادي والعشرين من يناير كانون الثاني من البنك المركزي في فنزويلا.

وأضافت الشركة أنها ستمتنع عن إجراء أي معاملات أخرى حتى يستقر الوضع في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وقالت نور كابيتال إنها لا تشارك في أي معاملات غير قانونية أو محظورة.

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