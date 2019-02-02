2019/02/02 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية بين التجاهل التام واستبعاد كلمة “قطر” من عنوان الخبر تباينت ردود فعل إعلام دول الخليج بعد فوز منتخب قطر بلقب كأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على اليابان 3-1.في مثال على ذلك لم يظهر الخبر على وكالات الأنباء السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية، في حين نشرت صحف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ردود فعل السعوديين والاماراتيين بعد فوز قطر (شاهد ماذا قال مذيع مصري) صدمة عربية صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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