الحشد الشعبي يشتبك مع عناصر من داعش في جرف الصخر

2019/02/02 | 00:29

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بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر امني، السبت، بان الحشد الشعبي اشتبك مع عناصر من داعش في جرف الصخر شمال بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "كتائب حزب الله قامت بنصب كمين لعناصر من داعش تسللوا لمنطقة الفاضلية شمال جرف الصخر، ما ادى الى اندلاع اشتباكات معهم".

واضاف ان "عناصر داعش هربوا الى جهة مجهولة بعد اندلاع الاشتباكات".

وتشهد محافظات العراق بين فترة واخرى هجمات لعناصر من تنظيم داعش، يتعرض لها القوات العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي.

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